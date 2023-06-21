В Дагестане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, грузовика и легкового автомобиля погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Трагедия произошла на трассе Р-217 "Кавказ". Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Хасавюрт, столкнулся с большегрузом и иномаркой. Помимо погибших также пострадали 16 человек, в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В автобусе находились 25 человек. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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