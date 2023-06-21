Житель Новосибирской области пытался сокрыть факт убийства женщины

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Черепановском районе Новосибирской области убийство женщины пытались замаскировать под исчезновение. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск".

Тело 43-летней убитой было обнаружено 16 июня недалеко от одного из населённых пунктов района. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти в виде ранения в области шеи. По обвинению в убийстве был задержан 31-летний местный житель.

По предварительной версии, в сентябре 2022 года обвиняемый распивал спиртные напитки с погибшей. Они поссорились и мужчина убил её.

Желая скрыть следы своего преступления, он привлёк сообщника. Вместе они вывезли тело и закопали в лесном массиве.

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