В Черепановском районе Новосибирской области убийство женщины пытались замаскировать под исчезновение. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск".
Тело 43-летней убитой было обнаружено 16 июня недалеко от одного из населённых пунктов района. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти в виде ранения в области шеи. По обвинению в убийстве был задержан 31-летний местный житель.
По предварительной версии, в сентябре 2022 года обвиняемый распивал спиртные напитки с погибшей. Они поссорились и мужчина убил её.
Желая скрыть следы своего преступления, он привлёк сообщника. Вместе они вывезли тело и закопали в лесном массиве.
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