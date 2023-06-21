В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М5 под Уфой образовалась десятикилометровая пробка. Об этом сообщает mkset. ru.
Инцидент произошёл на Южном объезде столицы Башкирии от Зинино до села Русский Юрмаш в Уфимском районе города.
Как отмечают очевидцы, здесь столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля. Водитель одной легковушки ехал в сторону Самарской области и врезался во встречную машину, 72-летний водитель которой скончался.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.