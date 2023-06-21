В результате смертельного ДТП под Уфой образовалась огромная пробка

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М5 под Уфой образовалась десятикилометровая пробка. Об этом сообщает mkset. ru.

Инцидент произошёл на Южном объезде столицы Башкирии от Зинино до села Русский Юрмаш в Уфимском районе города.

Как отмечают очевидцы, здесь столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля. Водитель одной легковушки ехал в сторону Самарской области и врезался во встречную машину, 72-летний водитель которой скончался.

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