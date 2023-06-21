Балка с железнодорожного моста упала на машину с людьми в Орске

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Орска потребовали от компании "Российские железные дороги" компенсацию морального вреда после обрушения балки ж/д моста на их машину, пишет 56orb.ru.

Фото: By Трансмашхолдинг - БМЗ получил сертификат на самый мощный в России грузовой тепловоз, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67874937

Отмечается, что в суд с исковым заявлением обратилась семья, которая в ноябре прошлого года проезжала под железнодорожным мостом, а балка с него упала прямо на автомобиль. Пострадали члены семьи, в том числе ребёнок. Моральный вред орчане оценили в 50 тысяч рублей на каждого.

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