Жители Орска потребовали от компании "Российские железные дороги" компенсацию морального вреда после обрушения балки ж/д моста на их машину, пишет 56orb.ru.
Отмечается, что в суд с исковым заявлением обратилась семья, которая в ноябре прошлого года проезжала под железнодорожным мостом, а балка с него упала прямо на автомобиль. Пострадали члены семьи, в том числе ребёнок. Моральный вред орчане оценили в 50 тысяч рублей на каждого.
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