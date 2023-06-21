Руководитель Крыма Сергей Аксёнов проинформировал о повреждении железнодорожного полотна неподалёку от Феодосии.
Он пообещал восстановить движение поездов за два часа. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, к железной дороге направлены специалисты экстренных служб.
"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно", — подтвердил Аксёнов в Telegram-канале.
Политик призвал жителей Крыма не беспокоиться, поскольку их безопасности ничего не угрожает.
Ранее Аксёнов сообщил, что в ночь на 20 июня средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской армии подавили и посадили два украинских беспилотника в северной части полуострова.
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