Глава Крыма Аксёнов заявил о повреждении железнодорожного полотна у Феодосии

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов проинформировал о повреждении железнодорожного полотна неподалёку от Феодосии.

Фото: nta.ua

Он пообещал восстановить движение поездов за два часа. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, к железной дороге направлены специалисты экстренных служб.

"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно", — подтвердил Аксёнов в Telegram-канале.

Политик призвал жителей Крыма не беспокоиться, поскольку их безопасности ничего не угрожает.

Ранее Аксёнов сообщил, что в ночь на 20 июня средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской армии подавили и посадили два украинских беспилотника в северной части полуострова.