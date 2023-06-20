В Челябинске семилетний мальчик лишился части пальца на детской площадке

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На новой набережной реки Миасс в Челябинске семилетний ребёнок лишился части пальца на аттракционе "Беговое колесо" в "Арт-сквере". Об этом сообщает портал 74. ru.

На площадке находилось не огороженное железное кольцо. Ребёнок куда-то засунул палец и ему отрезало кусок.

Мать мальчика вызвала скорую помощь, которая не приезжала на протяжении длительного времени. Женщине пришлось самой отвезти сына в травмпункт, где они просидели в очереди более двух часов.

Врач не стал оказывать помощь и направил пострадавшего в детскую областную больницу. Операцию провели лишь утром.

Мать ребёнка написала обращение в городскую администрацию с требованием отремонтировать либо убрать опасный объект с детской площадки.

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