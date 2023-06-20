В городе Котовск в Тамбовской области произошел пожар в здании порохового завода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что пожару предшествовал сильный хлопок. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Подробности произошедшего уточняются.
Напомним, ранее 13 июня на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре произошло возгорание. Причиной тому стал технологический сброс на факельный стояк НПЗ.
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