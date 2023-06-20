В Ханты-Мансийском автономном округе вандалы разгромили парк стоимостью 18 млн рублей. Об этом сообщает muksun. fm.
Объект располагается в Пыть-Яхе. Сотрудники правоохранительных органов отказываются возбуждать уголовное дело.
Как отметила депутат Людмила Завадская, в топиарном парке "Ноев ковчег" пострадали пять фигур. Злоумышленники вырвали хвосты "львёнку", "корове", "лошади", "носорогу", "жирафу".
Сумма ущерба оценена в 806 тыс. рублей. В полицию неоднократно поступали обращения по данному поводу, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.
Данный парк был построен за счет средств округа, города, а также инициативных граждан.
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