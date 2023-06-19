50-летний житель Москвы морил голодом и избивал 12-летнего сына после смерти бывшей супруги. Об этом сообщили в столичном следственном управлении СКР. Злоумышленник задержан.
По информации ведомства, в отношении москвича открыты сразу два уголовных производства: по статьям УК РФ "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сотрудники органов опеки забрали мальчика, и в настоящее время никаких угроз для него нет.
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