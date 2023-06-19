Военные РФ спасли в Средиземном море 68 пассажиров терпящего бедствие иностранного судна

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 19 июня экипажи фрегата "Адмирал Горшков" и сухогруза "Пижма" спасли 68 пассажиров судна, терпящего бедствие в Средиземном море.

Фото: mil.ru

По данным пресс-службы Министерства обороны России, с проблемами столкнулось иностранное судно "Авалон", следовавшее под флагами ФРГ и Греции. Отмечается, что "Адмирал Горшков" первым принял сигнал бедствия и отправился на помощь.

"Российские корабли изменили курс и незамедлительно начали переход в район бедствия", — сообщили в профильном ведомстве.

Как подчеркнули в МО РФ, военные провели успешную спасательную операцию, эвакуировав на "Пижму" 68 пассажиров. На российским сухогрузе иностранцам оказали медпомощь, а затем доставили в бухту острова Калимнос.

В Минобороны уточнили, что инцидент произошёл в территориальных водах Греции.

Ранее фрегат "Адмирал Горшков" отработал в Атлантике запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", успешно "поразив" условную цель.