На территории чешского города Пльзень пьяный гражданин Украины напал на двух человек, отказавшихся делиться с ним сигаретой, пишет Krimi-Plzen.
По информации портала, вечером 17 июня беженец, называвший себя "Героем из Мариуполя", потревожил женщину, отдыхавшую в парке. Отмечается, что она не стала давать ему сигарету. После этого украинец стал оскорблять её и пинать ногами. Знакомый пострадавшей попытался успокоить и остановить злоумышленника, однако сам получил травмы.
Как подчёркивается в статье, украинец повалил мужчину на землю, а затем начал наносить удары кулаками по лицу.
Очевидцы конфликта вызвали полицейских. Нарушитель общественного порядка требовал оставить его в покое, напоминая, что является "героем", которому пришлось "ходить по колено в крови". Однако оперативники всё равно задержали пьяного гражданина Украины. По факту ЧП организована дополнительная проверка.
Ранее стало известно, что в Польше украинец откусил ухо у женщины и угнал принадлежавший ей автомобиль.
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