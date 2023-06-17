Чрезвычайное происшествие случилось минувшей ночью на угольном предприятии в Павлограде Днепропетровской области. Из-за мощного взрыва метана пострадали три шахтёра.
С травмами различной степени тяжести трое горняков были госпитализированы, следует из заявления Минэнерго Украины. В ведомстве сообщили, что в момент ЧП под землёй находилось около 200 шахтёров.
Детали инцидента выясняют специалисты.
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