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Мошенники угрожали расправой пожилой омичке, решившей продать дачный участок

1:28
Происшествия

Мошенники пытались "развести" на 800 тысяч рублей пожилую жительницу Омска, которая выставила на продажу свой дачный участок. Мало того, наглые злоумышленники угрожали женщине, пишет gorod55.ru.

Мошенники угрожали расправой пожилой омичке, решившей продать дачный участок
Фото: https://market-crimea.com/

Как сообщили в управлении МВД России по Омской области, после того, как пожилая женщина выложила объявление о продаже своего дачного участка в Таврическом районе, ей сразу позвонил аферист.

Характерно, что мошенник не стал ничего спрашивать про объект продажи — собственно, участок, а сразу попросил предоставить ему данные банковской карты, чтобы якобы перевести на неё задаток.

После этого женщина получила несколько смс-кодов, которые она назвала звонившим. Скоро аферисты проинформировали пенсионерку о том, что якобы нечаянно перевели на её имя 525 тысяч рублей задатка с просьбой его вернуть. Родственник омички выяснил, что никаких переводов на её имя не поступало, наоборот, мошенники пытались снять деньги с её карты. Однако им пришлось ограничится суммой в 29900 рублей, потому что последующие попытки были заблокированы банком.

После повторных угроз и требований "вернуть" деньги женщина и её родственник написали заявление в полицию. Заведено уголовное дело, обманщиков ищут.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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