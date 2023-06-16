Мошенники пытались "развести" на 800 тысяч рублей пожилую жительницу Омска, которая выставила на продажу свой дачный участок. Мало того, наглые злоумышленники угрожали женщине, пишет gorod55.ru.
Как сообщили в управлении МВД России по Омской области, после того, как пожилая женщина выложила объявление о продаже своего дачного участка в Таврическом районе, ей сразу позвонил аферист.
Характерно, что мошенник не стал ничего спрашивать про объект продажи — собственно, участок, а сразу попросил предоставить ему данные банковской карты, чтобы якобы перевести на неё задаток.
После этого женщина получила несколько смс-кодов, которые она назвала звонившим. Скоро аферисты проинформировали пенсионерку о том, что якобы нечаянно перевели на её имя 525 тысяч рублей задатка с просьбой его вернуть. Родственник омички выяснил, что никаких переводов на её имя не поступало, наоборот, мошенники пытались снять деньги с её карты. Однако им пришлось ограничится суммой в 29900 рублей, потому что последующие попытки были заблокированы банком.
После повторных угроз и требований "вернуть" деньги женщина и её родственник написали заявление в полицию. Заведено уголовное дело, обманщиков ищут.
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