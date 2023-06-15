В Подколокольном переулке в центре Москвы в дорожно-транспортном происшествии серьезно пострадал водитель электросамоката. Об этом сообщает ИА REGNUM.
30-летний мужчина получил множественные переломы и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У пострадавшего были выявлены закрытые переломы костей таза и руки.
Мужчина сообщил, что ехал на самокате, перед ним припарковалось такси, неожиданно открылась задняя дверь, в которую и врезался водитель. Сотрудники правоохранительных органов инициировали по данному факту проверку.
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