В Москве в результате ДТП серьезно пострадал водитель электросамоката

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Подколокольном переулке в центре Москвы в дорожно-транспортном происшествии серьезно пострадал водитель электросамоката. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

30-летний мужчина получил множественные переломы и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У пострадавшего были выявлены закрытые переломы костей таза и руки.

Мужчина сообщил, что ехал на самокате, перед ним припарковалось такси, неожиданно открылась задняя дверь, в которую и врезался водитель. Сотрудники правоохранительных органов инициировали по данному факту проверку.

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