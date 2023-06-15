В Нефтекамске из горящего здания эвакуировали 33 человек

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нефтекамске загорелось двухэтажное здание, в котором проводились развлекательные квесты. Об этом сообщает mkset. ru.

Фото: Московский Комсомолец в Германии

Во время инцидента в помещении находились 33 человека, 29 из них — дети. В результате происшествия никто не пострадал.

В тушении пожара принимали участие 18 человек и 5 единиц техники. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар был потушен менее чем через 20 минут с момента поступления сообщения.

Напомним, ранее в столице Башкирии в кинотеатре "Искра" произошел крупный пожар. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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