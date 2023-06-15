Грудной ребенок, который едва не погиб, запутавшись в пеленках, был доставлен из районной больницы под Волгоградом в областной центр. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Состояние пятимесячного малыша оценивается как удовлетворительное. Ребенок является жителем хутора Верхнечирский Суровикинского района. Он едва не задохнулся, когда неудачно перевернулся в кровати и запутался в пеленках.
Травмы ребенка оказались достаточно серьезными, поэтому было принято решение отправить его в Волгоград для более качественного лечения. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.