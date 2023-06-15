Едва не погибшего младенца, запутавшегося в пеленках, доставили в Волгоград

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Грудной ребенок, который едва не погиб, запутавшись в пеленках, был доставлен из районной больницы под Волгоградом в областной центр. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Состояние пятимесячного малыша оценивается как удовлетворительное. Ребенок является жителем хутора Верхнечирский Суровикинского района. Он едва не задохнулся, когда неудачно перевернулся в кровати и запутался в пеленках.

Травмы ребенка оказались достаточно серьезными, поэтому было принято решение отправить его в Волгоград для более качественного лечения. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

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