В Новосибирске расследуют смерть крановщицы, погибшей на стройплощадке

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту гибели крановщицы, упавшей со строительного крана. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Фото: ya.ru

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По предварительной версии, утром в четверг, 15 июня, на строительной площадке в Октябрьском районе Новосибирска упал грузоподъёмный кран, в кабине которого находилась женщина. Она погибла на месте происшествия.

На месте трагедии работают следователи. Устанавливается порядок эксплуатации строительной техники.

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