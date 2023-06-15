В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту гибели крановщицы, упавшей со строительного крана. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.
Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
По предварительной версии, утром в четверг, 15 июня, на строительной площадке в Октябрьском районе Новосибирска упал грузоподъёмный кран, в кабине которого находилась женщина. Она погибла на месте происшествия.
На месте трагедии работают следователи. Устанавливается порядок эксплуатации строительной техники.
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