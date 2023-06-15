Строительный кран с женщиной внутри обрушился на автомобили в Новосибирске

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории нового новосибирского микрорайона "Европейский берег" строительный кран рухнул на транспортные средства.

Фото: Fotodom.ru

Как сообщили в региональном МВД, в результате ЧП скончалась женщина-крановщица 1966 года рождения. Отмечается, что восемь машин, которые стояли на парковке, нуждаются в ремонте после инцидента.

К месту происшествия направлены следователи и полицейские. К проверке также присоединились сотрудники прокуратуры.

Микрорайон "Европейский берег" находится в Октябрьском округе Новосибирска неподалёку от реки Обь. Стоимость жилья здесь варьируется от 4 до 26 миллионов рублей.