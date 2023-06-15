На территории нового новосибирского микрорайона "Европейский берег" строительный кран рухнул на транспортные средства.
Как сообщили в региональном МВД, в результате ЧП скончалась женщина-крановщица 1966 года рождения. Отмечается, что восемь машин, которые стояли на парковке, нуждаются в ремонте после инцидента.
К месту происшествия направлены следователи и полицейские. К проверке также присоединились сотрудники прокуратуры.
Микрорайон "Европейский берег" находится в Октябрьском округе Новосибирска неподалёку от реки Обь. Стоимость жилья здесь варьируется от 4 до 26 миллионов рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.