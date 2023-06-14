Москвич предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании собственной дочери

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Житель Москвы предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление. По версии следствия, злоумышленник находился в гостях у знакомого. Он избил девочку, после чего надругался над ней.

По данным телеканала, данное преступление совершалось не один раз. Стоит добавить, что обвиняемый дважды отбывал срок за изнасилование в 1980-е года и в 1990-е годы.

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