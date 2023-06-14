Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал предварительную причину пожара на Новочеркасской ГРЭС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Вероятно, причиной ЧП стали проводимые на месте происшествия работы, в ходе которых произошло возгорание газа. Информация о взрыве не подтверждается.
В результате происшествия пострадали три человека. Они были госпитализированы, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. Работа ГРЭС была временно приостановлена.
В тушении пожара принимали участие свыше 70 человек и 29 единиц техники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.