Названа причина пожара на Новочеркасской ГРЭС

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал предварительную причину пожара на Новочеркасской ГРЭС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Pixabay

Вероятно, причиной ЧП стали проводимые на месте происшествия работы, в ходе которых произошло возгорание газа. Информация о взрыве не подтверждается.

В результате происшествия пострадали три человека. Они были госпитализированы, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. Работа ГРЭС была временно приостановлена.

В тушении пожара принимали участие свыше 70 человек и 29 единиц техники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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