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В Сочи власти ввели режим ЧС и закрыли пляжи

0:57
Происшествия

Непрерывные ливни над главным российским курортом — Сочи привели к наводнениям в Хостинском районе, где река Мацеста вышла из берегов. Множество автомобилей, временных строений и конструкций были смыты потоками воды. Туристов предупреждают, что пляжи города закрыты, а штормовое предупреждение останется в силе по крайней мере до конца среды, сообщает оперштаб Краснодарского края.

В Сочи власти ввели режим ЧС и закрыли пляжи
Фото: pixabay.com

Местные власти также проинформировали о повреждении газопроводов. Пока не обнаружены жертвы или пострадавшие. В работе по устранению последствий непогоды задействованы 184 человека и 42 единицы техники.

В нескольких районах Краснодарского края ввели режим ЧС. В связи с этим туристов предупредили, что по распоряжению мэра города Алексея Копайгородского все пляжи на курорте временно закрыты для купания.

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Красивые места в Сочи
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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