Жители Волгоградской области обнаружили в колодце червя и теперь боятся пить воду

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Котово в Волгоградской области обнаружили на роднике 15-сантиметрового червя. Об этом сообщает novostivolgograda. ru.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Данная находка негативным образом сказалась на желании употреблять воду из источника.

"Сегодня на роднике в балке выше дач "НГДУ" заметил паразита 12-15 см в длину, двигался. Я бы не рискнул там теперь набирать воду". — отметил местный житель Александр Янов.

Жители населенного пункта теперь пытаются понять, что за червь был обнаружен в колодце и какую угрозу он может представлять.

В случае, если найден был червь-волосатик, то бояться не стоит. Если человек случайно проглотит его личинку, то она погибнет при попадании в желудок.

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