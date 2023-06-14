Авантюрист рассказал, что нужно делать, если мотоциклист снес боковое зеркало

Авантюрист Дмитрий Славнов рассказал, как поступать, если мотоциклист сломал боковое зеркало и скрылся. Об этом сообщает URA. RU.

Фото: ugorizont.ru

В случае если мотоциклист снес боковое стекло автомобиля и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, то необходимо собрать номера телефонов свидетелей происшествия и вызвать сотрудников правопорядка.

"Может быть тот, кто рядом с вами ехал и запомнил номер мотоцикла, может регистратор есть, и вызывать полицию. Инспектор приедет и оформит вас как ДТП с одной машиной", — подчеркнул Славнов.

За подобное нарушение водитель мотоцикла может быть лишен водительских прав. Номер его транспортного средства будет подан в розыск. Кроме того, он должен будет возместить причиненный ущерб.

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