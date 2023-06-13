Сгорело всё: во Владивостоке ревность придала огня замужеству

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вечером 11 июня во Владивостоке произошёл серьёзный пожар. Жительница города сожгла автомобиль мужа из-за ревности, пишет издание zr.media.

Фото: pixabay.com

Сообщается, что очевидцы инцидента наблюдали, как женщина облила машину бензином и подожгла. Пламя охватило транспорт за считанные секунды, а столб дыма поднялся на десятки метров вверх. С термическим ожогом была госпитализирована и сама виновница происшествия.

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