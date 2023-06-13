Число погибших от пожара на востоке Казахстана дошло до 15

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пожар в Аббатской области унёс жизни 15 человек. На данный момент обнаружено ещё одно бездыханное тело: спасатели распознали в нём работника лесничества.

Фото: www.gazeta.uz

"Полицейские области Абай в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района".

Стоит отметить, что тело погибшего обнаружила поисковая собака.

Напомним, ранее сообщалось о сильном возгорании лесной территории в Аббатской области на востоке Казахстана. Последняя поступившая информация говорит о сокращении площади пожара до 43 тыс. га.

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