Пожар в Аббатской области унёс жизни 15 человек. На данный момент обнаружено ещё одно бездыханное тело: спасатели распознали в нём работника лесничества.
"Полицейские области Абай в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района".
Стоит отметить, что тело погибшего обнаружила поисковая собака.
Напомним, ранее сообщалось о сильном возгорании лесной территории в Аббатской области на востоке Казахстана. Последняя поступившая информация говорит о сокращении площади пожара до 43 тыс. га.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.