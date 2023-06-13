В новосибирском пансионате 98-летнего пенсионера избили за медлительность

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из новосибирских пансионатов для престарелых избили 98-летнего пенсионера. Причиной нападения стала медлительность мужчины.

Фото: sledcom.ru

Как сообщает argumenti.ru со ссылкой на следователей, пенсионер давно проживает в учреждении. Отмечается, что в жестоком обращении с мужчиной подозревают персонал дома престарелых. Сотрудники СК РФ организовали дополнительную проверку, чтобы установить все обстоятельства ЧП.

Ранее стало известно, что в Подмосковье постояльцев пансионата с эпилепсией не выводили на улицу, плохо кормили и "накачивали" седативными препаратами. Тревогу забили родственники пожилых людей, которым пришлось обратиться в суд.