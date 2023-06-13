Челябинка пойдёт под суд за попытку убийства 11-месячного сына

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Женщину из Челябинской области будут судить за покушение на собственного 11-месячного ребёнка. Об этом сообщает kursdela.biz.

Фото: publimetro.cl

По информации издания, обвиняемая уже находится под стражей. Рассмотрением уголовного дела займётся городской суд Чебаркуля.

Как пояснили следователи, подозреваемая жестоко обращалась с младенцем, поэтому её лишили родительских прав.

Отмечается, что в прошлом году женщину вместе с ребёнком разместили в одном из медучреждений региона. Устав от постоянного плача сына, челябинка приняла решение "отомстить" ему. Совершавшие обход врачи впоследствии выявили признаки жестоких побоев, которые серьёзно ухудшили состояние мальчика. Женщина была передана оперативникам.