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Челябинка пойдёт под суд за попытку убийства 11-месячного сына

0:51
Происшествия

Женщину из Челябинской области будут судить за покушение на собственного 11-месячного ребёнка. Об этом сообщает kursdela.biz.

Челябинка пойдёт под суд за попытку убийства 11-месячного сына
Фото: publimetro.cl

По информации издания, обвиняемая уже находится под стражей. Рассмотрением уголовного дела займётся городской суд Чебаркуля.

Как пояснили следователи, подозреваемая жестоко обращалась с младенцем, поэтому её лишили родительских прав.

Отмечается, что в прошлом году женщину вместе с ребёнком разместили в одном из медучреждений региона. Устав от постоянного плача сына, челябинка приняла решение "отомстить" ему. Совершавшие обход врачи впоследствии выявили признаки жестоких побоев, которые серьёзно ухудшили состояние мальчика. Женщина была передана оперативникам.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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