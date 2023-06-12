Некоторые радиостанции Краснодарского края были подвержены нападению хакеров. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале, добавив о начале восстановительных работ.
"В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения".
Известно, что радиостанции массово распространяли ложную информацию о ситуации на Украине, нынешней политической обстановке и положении армии России.
Ранее сообщалось об очередной хакерской атаке на российские предприятия при помощи фейковой рассылки под видом документов от госорганов о мобилизации и призыве.
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