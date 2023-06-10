В Николаевской области всушник-снайпер на почве ревности застрелил троих

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Николаевской области военный снайпер ВСУ застрелил троих человек.

Фото: REX

Об этом сообщает издание "Украине.ру", отметив, что всё произошло на почве ревности.

"Вчера в посёлке Арбузинка 24-летний военный снайпер застрелил из автомата Калашникова свою знакомую, её супруга и маму после чего покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову", — цитирует издание источник.

Солдат проходил военную службу в Киевской области, но сбежал оттуда, чтобы совершить эту расправу.

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