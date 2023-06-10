В Николаевской области военный снайпер ВСУ застрелил троих человек.
Об этом сообщает издание "Украине.ру", отметив, что всё произошло на почве ревности.
"Вчера в посёлке Арбузинка 24-летний военный снайпер застрелил из автомата Калашникова свою знакомую, её супруга и маму после чего покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову", — цитирует издание источник.
Солдат проходил военную службу в Киевской области, но сбежал оттуда, чтобы совершить эту расправу.
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