В Иркутске пропала полуторогодовалая девочка

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во время прогулки с матерью в Иркутске пропала девочка, которой около 1,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по иркутской области.

Фото: кадр из видео

Женщина находилась вместе с ребенком на берегу реки Ушаковки в районе садоводства "Просвещение". В какой-то момент девочка исчезла. Мать обратилась в полицию.

В настоящее время на поиски ребенка вышли полицейские и волонтеры. Пропавшая была одета в бежевую футболку с рисунком, бежевые шорты, синие кроссовки и желтую панаму.

Напомним, ранее в Иркутске пропала восьмилетняя девочка. Пока ее искали во дворах и подъездах, она на протяжении семи часов сидела в лифте своего дома.

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