В Новосибирской области на трассах погибли 33 лося и 22 косули с начала года

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В правительстве Новосибирской области сообщили, что в регионе с 1 января по 8 июня 2023 года при столкновении с автомобилями погибли 47 крупных диких животных, пишет Сиб.фм.

Фото: pixabey.com

Отмечается, что на трассах с начала года всего погибли 33 лося и 22 косули. При этом в каких-то ДТП пострадали сразу по несколько особей.

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