На улицах Батайска был обнаружен бык, который повредил несколько автомобилей. Об этом сообщает rostovgazeta. ru.
Инцидент произошел вечером в четверг, 8 июня, бык был замечен с оборванным поводком. Он гулял по тротуарам, а затем вышел на дорогу.
По мнению очевидцев, животное было не в духе, от этого пострадали несколько автомобилей. Местным жителям удалось остановить быка.
До сих пор не ясно, как он оказался на улице. Некоторые горожане предложили найти хозяина быка и задать ему этот неудобный вопрос.
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