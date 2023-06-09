На улицах Батайска показался недовольный бык, повредивший несколько машин

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На улицах Батайска был обнаружен бык, который повредил несколько автомобилей. Об этом сообщает rostovgazeta. ru.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел вечером в четверг, 8 июня, бык был замечен с оборванным поводком. Он гулял по тротуарам, а затем вышел на дорогу.

По мнению очевидцев, животное было не в духе, от этого пострадали несколько автомобилей. Местным жителям удалось остановить быка.

До сих пор не ясно, как он оказался на улице. Некоторые горожане предложили найти хозяина быка и задать ему этот неудобный вопрос.

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