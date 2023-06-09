К берегам Одессы прибило холодильники, диван и уличный туалет из Херсона

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Одесситы наблюдают, как на пляжи города волнами выбрасывает мебель, бытовую технику и другие предметы из затопленных домов жителей Херсонской области.

Фото: Телеграм-канал Политика страны

В сети распространились кадры, на которых побережье Чёрного моря в Одессе становится пристанищем крупногабаритных предметов: холодильников, диванов и даже фрагментов уличного туалета.

Подхваченное водой имущество херсонцев проплывает огромные расстояния.

Ранее руководитель общественного движения "Открытый берег" Сергей Менжерицкий рассказал, что всё черноморское побережье Украины оказывается под ударом сточных вод после прорыва Каховской ГЭС.

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