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К берегам Одессы прибило холодильники, диван и уличный туалет из Херсона

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Происшествия

Одесситы наблюдают, как на пляжи города волнами выбрасывает мебель, бытовую технику и другие предметы из затопленных домов жителей Херсонской области.

К берегам Одессы прибило холодильники, диван и уличный туалет из Херсона
Фото: Телеграм-канал Политика страны

В сети распространились кадры, на которых побережье Чёрного моря в Одессе становится пристанищем крупногабаритных предметов: холодильников, диванов и даже фрагментов уличного туалета. 

Подхваченное водой имущество херсонцев проплывает огромные расстояния.

Ранее руководитель общественного движения "Открытый берег" Сергей Менжерицкий рассказал, что всё черноморское побережье Украины оказывается под ударом сточных вод после прорыва Каховской ГЭС.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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