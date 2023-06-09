Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о пострадавших в результате падения БПЛА со взрывчаткой на многоквартирный жилой дом.
Гусев объяснил, что жертв удалось избежать благодаря тому, что квартира, в которую врезался беспилотник, была пуста. Хозяев жилого помещения в этот момент не было дома.
Он рассказал, что троим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.
"Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд", — отметил глава региона.
Он сообщил, что дальнейшие решения будут приниматься на совещании под его руководством.
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