Губернатор Гусев рассказал о последствиях падения беспилотника на МКД в Воронеже

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о пострадавших в результате падения БПЛА со взрывчаткой на многоквартирный жилой дом.

Фото: autoparus.by

Гусев объяснил, что жертв удалось избежать благодаря тому, что квартира, в которую врезался беспилотник, была пуста. Хозяев жилого помещения в этот момент не было дома.

Он рассказал, что троим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

"Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд", — отметил глава региона.

Он сообщил, что дальнейшие решения будут приниматься на совещании под его руководством.

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Кадры с места падения БПЛА в Воронеже