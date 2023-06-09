В Новосибирске две девочки пострадали во время катания на карусели

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске после резкого торможения аттракциона в парке развлечение двух девочек доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Инцидент произошел в четверг, 8 июня, в Центральном районе города. Девочки в возрасте 6 и 11 лет катались на карусели. Экстренное торможение привело к тому, что они ударились об элементы конструкции аттракциона.

Пострадавших срочно госпитализировали, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновные понесут наказание по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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