Губернатор Гусев заявил о падении беспилотника в Воронеже

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Воронеже на улице Белинского упал беспилотный летательный аппарат. На данный момент сотрудники спецслужб работают на месте инцидента. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Фото: flyin.ru

По данным Telegram-канала SHOT, сбитый БПЛА со взрывчаткой врезался в жилой дом. Двое местных жителей получили ранения.

"Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле", — отметил Гусев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.