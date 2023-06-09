В Воронеже на улице Белинского упал беспилотный летательный аппарат. На данный момент сотрудники спецслужб работают на месте инцидента. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По данным Telegram-канала SHOT, сбитый БПЛА со взрывчаткой врезался в жилой дом. Двое местных жителей получили ранения.
"Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле", — отметил Гусев.
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