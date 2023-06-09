В Ставропольском крае убили участника спецоперации на Украине. Подозреваемый уже арестован. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
По данным пресс-службы ведомства, ЧП произошло в поселке Горный. Причиной стало замечание, которое сделал 23-летний участник СВО молодому человеку, который выгуливал свою собаку без поводка.
Спустя какое-то время парни пришли к ветерану домой и нанесли смертельный удар ножом в сердце.
Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 "Предумышленное убийство". Максимальное наказание по этой статье — 15 лет.
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