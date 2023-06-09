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В одном из районов Приморья введен режим ЧС

Происшествия

В Пограничном районе Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В одном из районов Приморья введен режим ЧС
Фото: © mchs.gov.ru

Прокурор района Владимир Витько посетил места разлива рек через участки дорог и мостовых сооружений. Особое внимание было уделено отрезанному от транспортного сообщения селу Садовое.

Аварийно-восстановительные работы взяты под контроль. Глава надзорного ведомства связался с местными жителями. Поступление продуктов и предметов первой необходимости также находится на контроле.

Напомним, по данным МЧС по Приморскому краю, в регионе ожидаются сильные дожди — за 12 часов может выпасть до 50 мм осадков. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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