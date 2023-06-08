После гибели россиянина в египетской Хургаде закроют все пляжи

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После гибели из-за нападения акулы гражданина России в египетской Хургаде будут закрыты все пляжи. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Как отметил источник агентства, в провинции Красное море власти распорядились закрыть все пляжи.

Ранее в генеральном консульстве России сообщили о гибели молодого человека после нападения акулы. Трагедия произошла в районе Dream Beach. Как отмечают СМИ, он не был туристом, а был релокантом.

Российские дипломаты призвали граждан сохранять бдительность, находясь у воды и соблюдать все распоряжения, которые поступают от сотрудников береговой охраны.

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