После гибели из-за нападения акулы гражданина России в египетской Хургаде будут закрыты все пляжи. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил источник агентства, в провинции Красное море власти распорядились закрыть все пляжи.
Ранее в генеральном консульстве России сообщили о гибели молодого человека после нападения акулы. Трагедия произошла в районе Dream Beach. Как отмечают СМИ, он не был туристом, а был релокантом.
Российские дипломаты призвали граждан сохранять бдительность, находясь у воды и соблюдать все распоряжения, которые поступают от сотрудников береговой охраны.
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