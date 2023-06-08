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Акула съела туриста возле пляжа в Египте

0:44
Происшествия

Российские журналисты сообщили, что возле пляжа в Хургаде в Египте акула напала на туриста. Предположительно, возлюбленная погибшего смогла уплыть от хищника.

Акула съела туриста возле пляжа в Египте
Фото: pixabay. com

По информации Telegram-канала SHOT, отдыхающие увидели поедание человека акулой в 30 метрах от берега. После происшествия туристам запретили плавать. Ограничения ввели и на пляжах, которые находятся неподалёку.

Как подчеркнули журналисты, спасатели и отдыхающие видели плавник несколько дней, но решили, что под водой находится дельфин.

Генконсульство России в Хургаде подтвердило данные СМИ о гибели человека. Трагедия произошла у пляжа отеля Dream Beach.

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10 САМЫХ ОПАСНЫХ АКУЛ В МИРЕ
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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