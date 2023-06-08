Опубликованы кадры с Каховской ГЭС спустя двое суток после разрушения

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 6 июня ВСУ подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на Днепре, которая обеспечивала электроэнергией несколько областей. Днепровские воды вышли из берегов и затопили прибрежные населённые пункты.

Спустя двое суток после аварии от Каховской ГЭС осталась только часть плотины. Это видно на опубликованных кадрах. Беспилотник снял видео, где зафиксированы несколько пролётов, изначально их было 28, сообщает РБК.

Также на кадрах видны населённые пункты, расположенные ниже по течению Днепра. Их полностью затопило.

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