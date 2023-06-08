Подрыв Каховской ГЭС: свыше 14 тыс. домов подтоплены, эвакуированы 4,3 тыс. человек

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Свыше 14 тысяч домов на территориях 15-ти населённых пунктов Херсонской области затопило водой вследствие подрыва Каховской ГЭС. Об этом проинформировали сегодня официальные представители экстренных служб.

Фото: kherson-news.ru

В результате чрезвычайного происшествия также подтопило: детский сад, больницу, Нижнеднепровский национальный природный парк, скотомогильник и пять кладбищ.

Эвакуация местных жителей продолжается. По состоянию на четверг, 8 июня, из региона выехали 4 280 человек. Из них свыше 170 — дети, а 42 — маломобильные граждане.

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