Сотрудники правоохранительных органов Иркутска задержали трех человек, обвиняемых в поджоге. Об этом сообщает "МВД-медиа".
Инцидент произошел в Иркутске на улице Лермонтова. Подозреваемые подожгли трансформаторную подстанцию, которая снабжала электричеством троллейбусное депо.
Силовики задержали мужчин в возрасте от 23 до 26 лет. Злоумышленники уже дали признательные показания.
Как пояснил один из задержанных, он нашел объявление о работе. Позднее с ним связался неизвестный, который предложил за денежное вознаграждение совершить поджог. Мужчина связался с подельниками и вместе они совершили преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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