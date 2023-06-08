В Иркутске задержали трех человек, которые совершили поджог по заданию неизвестного

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Иркутска задержали трех человек, обвиняемых в поджоге. Об этом сообщает "МВД-медиа".

Фото: Фото: ЦОС ФСБ РФ

Инцидент произошел в Иркутске на улице Лермонтова. Подозреваемые подожгли трансформаторную подстанцию, которая снабжала электричеством троллейбусное депо.

Силовики задержали мужчин в возрасте от 23 до 26 лет. Злоумышленники уже дали признательные показания.

Как пояснил один из задержанных, он нашел объявление о работе. Позднее с ним связался неизвестный, который предложил за денежное вознаграждение совершить поджог. Мужчина связался с подельниками и вместе они совершили преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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