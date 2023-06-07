В Тюменской области школьник спас малыша из реки: "Был по шею в ледяной воде"

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тюменской области 4-летний ребёнок играл на улице. Его отец отвлёкся на несколько минут, после чего мальчик исчез. На поиски ребёнка отправились местные жители села Озёрное.

Фото: Фото: nashbryansk.ru

15-летний Егор Головкин решил запустить квадрокоптер и пошёл вдоль реки, постоянно выкрикивая имя мальчика. Юноша прошёл пешком около четырёх километров, но поиски не принесли результатов. Ближе к ночи школьник услышал крик ребёнка.

"Мальчик был по шею в ледяной воде и без сил. Буквально несколько минут — и малыш бы погиб. Егор кинулся в реку, вытащил его, укутал в одежду и принес домой родителям", — цитирует слова местной жительницы Megatyumen.ru.

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