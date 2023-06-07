Пострадавшим от ЧП на Каховской ГЭС выплатят сумму от 10 до 50 тысяч рублей

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Херсонской области, которые понесли ущерб от произошедшего ЧП на Каховской ГЭС, получат компенсационные выплаты в размере от 10 до 50 тыс. рублей. Как уточняет председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале, сумма будет зависеть от степени полученных убытков.

Фото: Москва.24

"Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей".

Напомним, утром 6 июня ВСУ совершили обстрел Каховской ГЭС, повредив задвижки и другие надводные строения гидроузла. Гидроэлектростанция, как сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.

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