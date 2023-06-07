На сотрудников экстренных служб, которые эвакуировали гражданских с подтопленных территорий в Новой Каховке, сбросили взрывчатку. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.
По его словам, инцидент произошёл 6 июня. Он добавил, что самодельное взрывное устройство (СВУ) было сброшено с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как пояснил мэр, в результате атаки никто не пострадал.
"Те люди, которые спасали и вывозили людей, подверглись удару с беспилотника", — подчеркнул Леонтьев в эфире Первого канала.
Ранее стало известно, что Новую Каховку затопило после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Представители МИД РФ назвали ЧП на ГЭС террористическим актом, направленным против инфраструктуры гражданского назначения.
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