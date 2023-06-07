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Эпидемиолог Мамаева допустила, что ядовитое вещество случайно попало в "Мистер Сидр"

0:52
Происшествия

Ядовитое вещество могло попасть в "Мистер Сидр" из-за несоблюдения норм безопасности в ходе производственного процесса. Об этом заявила эпидемиолог Ольга Мамаева.

Эпидемиолог Мамаева допустила, что ядовитое вещество случайно попало в "Мистер Сидр"
Фото: www.interfax.ru

По её словам, сотрудники предприятия, на котором изготавливали напиток, скорее всего, случайно допустили попадание яда в продукцию.

"Возможно, рабочие перепутали и добавили в напиток что-то другое. Вероятно, это было сделано неспециально", — сказала эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Мамаева также перечислила признаки отравления ядовитым веществом:

  • Появление сильной боли в горле и желудке;
  • Рвота;
  • Чёрный кашеобразный стул.

Как пояснила эпидемиолог, первые симптомы отравления нередко возникают через 20-30 минут после употребления опасного продукта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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