Ядовитое вещество могло попасть в "Мистер Сидр" из-за несоблюдения норм безопасности в ходе производственного процесса. Об этом заявила эпидемиолог Ольга Мамаева.
По её словам, сотрудники предприятия, на котором изготавливали напиток, скорее всего, случайно допустили попадание яда в продукцию.
"Возможно, рабочие перепутали и добавили в напиток что-то другое. Вероятно, это было сделано неспециально", — сказала эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".
Мамаева также перечислила признаки отравления ядовитым веществом:
Как пояснила эпидемиолог, первые симптомы отравления нередко возникают через 20-30 минут после употребления опасного продукта.
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