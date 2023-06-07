Эпидемиолог Мамаева допустила, что ядовитое вещество случайно попало в "Мистер Сидр"

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ядовитое вещество могло попасть в "Мистер Сидр" из-за несоблюдения норм безопасности в ходе производственного процесса. Об этом заявила эпидемиолог Ольга Мамаева.

Фото: www.interfax.ru

По её словам, сотрудники предприятия, на котором изготавливали напиток, скорее всего, случайно допустили попадание яда в продукцию.

"Возможно, рабочие перепутали и добавили в напиток что-то другое. Вероятно, это было сделано неспециально", — сказала эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Мамаева также перечислила признаки отравления ядовитым веществом:

Появление сильной боли в горле и желудке;

Рвота;

Чёрный кашеобразный стул.

Как пояснила эпидемиолог, первые симптомы отравления нередко возникают через 20-30 минут после употребления опасного продукта.