В Ульяновской области число отравившихся напитком "Мистер Сидр" возросло до 62 человек

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ульяновской области число отравившихся суррогатным сидром возросло до 62 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Фото: ya.ru

В медицинских учреждения области находятся 42 человек. Еще 20 человек от последствий употребления алкогольного напитка скончались. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Напомним, по последним данным в нескольких регионах России количество отравившихся возросло до 90 человек. Среди них одна беременная женщина и четверо детей. Скончались 29 человек.

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