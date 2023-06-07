В Ульяновской области число отравившихся суррогатным сидром возросло до 62 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
В медицинских учреждения области находятся 42 человек. Еще 20 человек от последствий употребления алкогольного напитка скончались. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.
Напомним, по последним данным в нескольких регионах России количество отравившихся возросло до 90 человек. Среди них одна беременная женщина и четверо детей. Скончались 29 человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.