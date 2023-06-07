На юге Красноярского края во время купания в карьере утонули две девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СКР России по региону.
Трагедия произошла в поселке Алтан Шушенского районе. Девочки в возрасте 12 и 13 лет отправились купаться с разрешения родителей. После того, как дети долгое время отсутствовали, родители кинулись на их поиски.
13-летнюю девочку они самостоятельно извлекли из воды, вторую пришлось искать с помощью спасателей. По данному факту инициирована проверка.
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