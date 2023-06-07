Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
После разрушения Каховской ГЭС уровень Днепра вблизи населённого пункта поднялся на 12 метров, но сейчас река медленно отступает, подтвердили информацию местные жители.
В результате затопления никто не пострадал, дети были эвакуированы в летние лагеря, а взрослые граждане остались в собственных домах. Сотрудники чрезвычайных служб регулярно доставляют им питьевую воду и продукты.
Ранее политический аналитик заявил, что разрушение дамбы гидротехнического сооружения является частью плана Киева по захвату Запорожской атомной станции.
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